Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии за 4 месяца текущего года составил около 109 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Итоги подвели в Управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО. — 2019.05.30

Рост более чем в 4 раза наблюдается в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс выпуска одежды и электрического оборудования достигает 150 процентов. Вырос объем продукции и в сфере обработки материалов. Данный показатель за четыре месяца текущего года составил более 106-ти процентов. Увеличился и оборот розничной торговли. В январе-апреле 2019 года он достиг 38-ми с лишним миллиардов рублей.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.05.30

— УФ-м и Президент Путин Владимир «адэ-анэм и щ1ыхь» орденыр зритынухэм яхэтщ КъБ-м щыщ бынунагъуэшхуи.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.05.30

— КъМ-да промышленность жаны бла кёрюмдюле аман тюйюлдюле.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.05.30

— В КБР 12 офицеров МВД задержаны за взятку в 42 млн рублей.

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