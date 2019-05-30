Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии за 4 месяца текущего года составил около 109 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Итоги подвели в Управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО. — 2019.05.30

Рост более чем в 4 раза наблюдается в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс выпуска одежды и электрического оборудования достигает 150 процентов. Вырос объем продукции и в сфере обработки материалов. Данный показатель за четыре месяца текущего года составил более 106-ти процентов. Увеличился и оборот розничной торговли. В январе-апреле 2019 года он достиг 38-ми с лишним миллиардов рублей.