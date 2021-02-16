Именитые спортсмены Александр Карелин и Михаил Мамиашвили сегодня посетили спортшколу в Чегеме





Сегодня в Чегеме в спортивной школе по греко-римской борьбе состоялась встреча президента профильной Федерации России, олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина с юными воспитанниками учреждения. В ней принял участие и Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Почетные гости осмотрели зал, где тренируются борцы. Напомню, строительство школы началось в 2017-м, а заработала она в январе прошлого года. Сейчас здесь занимаются около 120 юных спортсменов в возрасте от 8 до 20 лет.

С появлением этой спортшколы у молодежи Чегемского района есть все шансы достичь большИх побед. На пути к цели — ежедневные тренировки. Без силы и воли здесь не обойтись. Такое усердие обязательно приведет к успеху, уверены гости.

На встрече также присутствовали депутат Госдумы Заур Геккиев, депутат Парламента КБР Артур Текушев, глава местной администрации Юра Борсов и олимпийские чемпионы из нашей республики: Асланбек Хуштов и Мурат Карданов, чье имя носит школа. Михаил Мамиашвили и Александр Карелин обратились к ребятам с напутственными словами. А в завершение — традиционное фото на память.