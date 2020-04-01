Имена жителей КБР увековечат в галерее «Дорога памяти».

Кабардино-Балкария активно участвует в масштабном всероссийском проекте, посвященном 75-летию Победы. Одним из главных пунктов сбора документов, необходимых для создания мультимедийной галереи «Дорога памяти», стал республиканский военкомат. Кроме того, комиссариат оказывает помощь в поиске сведений о родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

— К нам приходят люди, приносят старые фронтовые фотографии, письма, дневники. Все это мы копим на определенных носителях, распределяем по нужным направлениям и отправляем сайт «Дорога памяти». Бывает, что за день в общий банк данных загружаем до трех тысяч материалов. На сегодняшний день уже отработаны данные 62 630 человек, — рассказывает помощник военного комиссара КБР Светлана Артабаева.

Загрузить информацию о своих близких на сайт «Дорога памяти» может любой желающий, поясняют в комиссариате. Для этого потребуется указать необходимые сведения – фамилию, имя, отчество, воинское звание, место и дату рождения и призыва, данные о наградах и фото, если оно есть. Актуальная информация отображена на главной странице портала военного ведомства страны и постоянно обновляется. На сегодня «Дорога памяти» насчитывает уже больше 10-ти миллионов записей и фотографий, свидетельствующих о великом подвиге защитников Родины.