Ильяс Мурзабеков из КБР выиграл чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих

41-й по счету турнир Международного совета военного спорта прошел в Доминиканской республике. Участвовали представители 16 государств.
Весовая категория Мурзабекова – сто килограммов. На мировом первенстве он завоевал сразу две золотые медали, обойдя соперников в личном и командном зачетах. Также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Тренирует борца Залим Гаданов.
Отметим, что по итогам соревнований в общекомандном зачете мужская сборная Вооруженных Сил России стала абсолютным чемпионом, а женская – заняла вторую ступень пьедестала почета. На турнире спортсмены выступали под флагом нашей страны, а в честь их победы звучал гимн России.
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