Идар Бифов из КБР стал победителем первенства России по дзюдо

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Идар Бифов стал победителем первенства России по дзюдо в весовой категории до ста килограммов.
В турнире, который в эти дни проходит в Красноярске, участвуют больше 700 спортсменов из самых разных регионов. Весовых категорий – 16.
По итогам первого дня соревнований Идар Бифов провел шесть непростых встреч. В главном поединке за “золото” он одержал досрочную победу над соперником из Москвы. Тренирует нашего атлета мастер спорта международного класса Залим Гаданов.
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