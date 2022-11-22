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Идар Бифов из КБР стал победителем первенства России по дзюдо

Идар Бифов из КБР стал победителем первенства России по дзюдо

22.11.2022 | 15:55
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Идар Бифов стал победителем первенства России по дзюдо в весовой категории до ста килограммов. В турнире, который в эти дни проходит в Красноярске, участвуют больше 700 спортсменов из самых разных регионов. Весовых категорий – 16. По итогам первого дня соревнований Идар Бифов провел шесть непростых встреч. В главном поединке за “золото” он одержал досрочную победу над соперником из Москвы. Тренирует нашего атлета мастер спорта международного класса Залим Гаданов.   https://t.me/vestikbr
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