И вновь – «Лица Победы». Это наша совместная с вами акция вы присылаете видеорассказы о своих героических предках, воевавших с фашизмом

Мы показываем их в эфире и размещаем в интернете. Малика и Саид Созаевы рассказывают о двух своих прадедах, которые с честью и отвагой сражались за свободу Родины. Один – Чапай Созаев – был командиром отделения. Другой – Агиб Гиляхов – участвовал в трех войнах – финской, японской и в Великой Отечественной. Победу встретил на Эльбе. О героизме юного Гавриила Вербицкого тоже рассказывают правнуки. Ушел на фронт в августе 42-го, был артиллеристом. Сражался до Победы. Удостоен многих наград. О бесстрашном летчике Али Шогенове решил поведать его правнук. В годы войны участвовал в воздушных боях. Был наставником других отважных героев. Мы все гордимся героями, которые отдали свои силы и даже жизни на защиту страны от врага. Акция «Лица Победы» продолжается.