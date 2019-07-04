И сегодня же, депутаты подвели итоги деятельности Парламента КБР за пять лет. — 2019.07.04

О главных событиях рассказала председатель высшего законодательного органа Татьяна Егорова.

Наиболее значимые из них – 70-летие Великой Победы, выборы президента страны и депутатов Госдумы 7-го созыва. Давая оценку законотворческой деятельности Парламента, спикер подчеркнула, что прежде всего акцент был сделан на качество принимаемых инициатив.

В течение пяти лет тесно шла работа с различными ведомствами и организациями республики, велось продуктивное взаимодействие с законодательными органами других регионов.