И сегодня же, депутаты подвели итоги деятельности Парламента КБР за пять лет. — 2019.07.04

О главных событиях рассказала председатель высшего законодательного органа Татьяна Егорова.
Наиболее значимые из них – 70-летие Великой Победы, выборы президента страны и депутатов Госдумы 7-го созыва. Давая оценку законотворческой деятельности Парламента, спикер подчеркнула, что прежде всего акцент был сделан на качество принимаемых инициатив.
В течение пяти лет тесно шла работа с различными ведомствами и организациями республики, велось продуктивное взаимодействие с законодательными органами других регионов.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.04

— «Лъагап1эщ1эхэр» кадрхэр къыхэхынымк1э республикэ зэпеуэм щытек1уахэр щрагъаджэ 1уэхугъуэм нобэ Налшык щыщ1идзащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.07.04

— Къоркъуусуз эм ынтышлы автомобиль жолла деген программа хайырлы ишлейди.

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