Художественные работы канадского скульптора





В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка работ Лео Мола. Это канадский скульптор, который провел юность в столице Кабардино-Балкарии. И украсил город своими произведениями.

Настоящее имя художника – Леонид Молодоженин. Он родился на Украине, жил в Сибири, а в конце 20-х с семьей переехал в Нальчик. Был тогда уже подростком. После школы устроился декоратором в ДК. Создавал статуи и декор для парков и площадей. Со временем его скульптуры стали знаковыми. Военный период в биографии покрыт тайной. По одной из версий, его угнали в Германию. Конец Второй мировой Молодоженин встретил в Европе. Потом переехал в Канаду и со временем начал обретать всемирную славу скульптора. Но ежедневно выделял время на то, чтобы рисовать. Его произведения есть и в Кабардино-Балкарии – в Национальном музее. Лео Мола не стало в 2009-м. Еще при жизни он подарил Национальному музею больше 30-ти работ. Долгое время они оставались на таможне в одном из московских аэропортов. И только в прошлом году произведения удалось доставить в республику. Сейчас их может увидеть каждый.