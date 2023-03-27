Художественному руководителю ТЮЗа Аскеру Налоеву исполнилось 70 лет

Аскер Налоев в «Гамлете» сыграл 40 лет назад. Сегодня – в свои 70 – актер вспоминает любимые образы. На сцене их – целая череда. А в зале звучат аплодисменты тех, кто ценит и любит его в любом амплуа. Выпускник ГИТИСа, воспитанник студии Валентина Теплякова служил во многих именитых театрах. Среди них Русский им. Горького и «Коврик» в Нальчике, Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна.
Для зрителей он – прежде всего создатель неповторимых характеров: инспектор Гулл Джона Пристли (за создание на сцене этого образа Налоев был удостоен награды Союза театральных деятелей в номинации «За лучшую мужскую роль»), рассказчик в «Маленьком принце», голодный художник Машу из «Мсье Амилькар». На счету артиста десятки ролей не только на сцене, но и в кино. А еще он преданый друг и верный семьянин...
ТЮЗ в Нальчике, которым восхищаются сотни юных зрителей и который собрал в своих стенах талантливых артистов разных поколений, – детище Аскера Налоева. В него режиссер вкладывает всю душу. А еще юбиляру не чужд писательский талант...
Творческий вечер Аскера Налоева прошел в дружеской атмосфере. Свое 70-летие мастер не мог отметить по-другому. С театром он неразлучен и продолжает вдохновлять коллег и восхищать зрителей.
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