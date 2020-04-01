Хронология распространения COVID-19 в Кабардино-Балкарии

Чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Кабардино-Балкарии, меры начали принимать с середины марта:

13 марта — был создан Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

18 марта — в Кабардино-Балкарии ввели режим повышенной готовности.

21 марта — в республике зарегистрировали первые 2 случая заражения. В течение следующих полутора недель вирус диагностировали еще у 4 человек.

1 апреля — число заболевших коронавирусом в КБР выросло до 8.

7 апреля — выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. В этот же день из госпиталя выписали первого выздоровевшего.

8 апреля — число зараженных увеличилось сразу на 10 человек, общее количество больных достигло 23.

9 апреля — полностью поправился еще один пациент.

13 апреля — уже 50 инфицированных: за сутки прибавились сразу 15 человек. В следующие два дня новых случаев зарегистрировано не было. На показатели, возможно, повлияла погода. Из-за похолодания жители реже выходили на улицу.

16 апреля — выявили сразу новых 19 случаев заражения. С этого момента медики наблюдают повышенный рост показателей.

17 апреля — 23 новых пациента. В последующие два дня – по 22 человека. Выздоровели к этому времени уже 8 жителей республики.

20 апреля — в Кабардино-Балкарии зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Число заболевших выросло на 16.

21 апреля — зараженных стало больше на 18 человек.

22 апреля — диагноз подтвердился еще у 23 человек.

23 апреля — коронавирус выявлен у 25 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Общее количество заболевших выросло до 218. В республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила самоизоляции: с родственниками и друзьями общаться дистанционно, а самим оставаться дома.