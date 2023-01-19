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Христиане Кабардино-Балкарии отмечают Крещение Господне

Христиане Кабардино-Балкарии отмечают Крещение Господне

19.01.2023 | 16:23
В храме святой Марии Магдалины идет крещенская служба. Проводит ее благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентин Бобылев. Главное для христиан в этот день – посетить литургию в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду. Службу сопровождает обряд водосвятия, который проводят по строгим канонам. В молитвах на освящение воды говорится о придании ей различных благодатных свойств, а также о помощи тем, кто будет ее применять. Прихожане стараются не пропускать ни одного церковного праздника. А крещенский – особо важный, говорит Татьяна Пашута. Крещение называют еще Богоявлением, так как, согласно вероучению, в этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица. Праздник связан с евангельским событием - крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. Считается, что именно после этого он начал просвещать людей. Освящение крещенской воды проходит сегодня в течение дня во всех церквях Кабардино-Балкарии. Также можно окунаться в естественные водоемы или купели после проведенного над ними церковного обряда.   https://t.me/vestikbr  
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