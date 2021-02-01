Хлебопекам КБР выплатят 11 млн рублей





11 миллионов рублей – на развитие хлебопекарного и мукомольного дела… Эти средства поступят в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета в нынешнем году, сообщили в Минсельхозе республики.

80 процентов средств направят на поддержку хлебопекарных предприятий. Им компенсируют часть затрат на реализацию готовых изделий. Производители муки также могут претендовать на возмещение части затрат, в их случае – на закупку муки. Если предприятие получит помощь от государства, то оно должно будет на определенный период зафиксировать цены на свои товары, то есть не допускать их повышения. По статистике в прошлом году в Кабардино-Балкарии произвели 10 тысяч тонн муки и в два раза больше хлеба и хлебобулочных изделий.