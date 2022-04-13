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Хирурги из КБР готовы выехать в зону проведения спецоперации для оказания помощи пострадавшим

Хирурги из КБР готовы выехать в зону проведения спецоперации для оказания помощи пострадавшим

13.04.2022 | 16:00
Медики КБГУ готовы помочь российским военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине. С такой инициативой выступили сотрудники Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Сформированы три бригады врачей. Это специалисты, имеющие опыт оказания помощи пациентам с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. Медики готовы приступить к работе в госпитальных условиях как в самой республике, так и за ее пределами. Специалисты КБГУ поставили в известность заинтересованные стороны. Если их помощь понадобится, вуз оперативно решит вопрос замещения преподавателей, чтобы учебный процесс у студентов не прерывался.
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