Хазрет Совмен подарил нашей республике 50 млн рублей в честь 100-летия КБР

В честь столетия Кабардино-Балкарии предприниматель и меценат, а в прошлом – президент Адыгеи Хазрет Совмен сделал нашей республики большой подарок – 50 миллионов рублей.
На эти деньги в РКБ построят новое приемное отделение скорой помощи. Оно появится между хирургическим корпусом и Региональным сосудистым центром. Все три здания соединят переходом.
Проект уже разработали... Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил видного российского государственного и политического деятеля за такой подарок.
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