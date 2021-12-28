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Хазратали Бердов избран председателем пятого состава Общественной палаты КБР

Хазратали Бердов избран председателем пятого состава Общественной палаты КБР

28.12.2021 | 15:58
Выборы председателя Общественной палаты провели открытым голосованием. Уже в третий раз эту должность занял Хазратали Бердов. Он поблагодарил коллег за доверие и отметил, что продолжит способствовать выполнению главной задачи организации – строить работу между гражданским обществом и исполнительной властью всех уровней. На заседании также избраны заместители председателя: на своих местах остались Людмила Федченко и Жамал Аттаев. В Общественной палате образованы восемь комиссий, избраны их председатели. Участники заседания определились и с Советом палаты из 13 человек. К поздравлениям в адрес коллектива палаты присоединился депутат Государственной Думы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев. Он отметил, что нынешнему составу организации под силу любые задачи. Пятый состав Общественной палаты КБР обновлен на 40%, в него вошли представители профсоюзов, религиозных конфессий, творческих объединений, люди, пользующиеся авторитетом в своей сфере деятельности.
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