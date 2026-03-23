Халатность при содержании МКД: в Нарткале возбуждено уголовное дело против сотрудников администрации

Не ошибка, а статья…В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников местной администрации при содержании многоквартирного жилого дома в городе Нарткале.
По версии следствия, сотрудники местной администрации с начала 2019 года по настоящее время не обеспечили надлежащее содержание дома по улице Кабардинской, в том числе не определили управляющую компанию для обеспечения текущего ремонта здания, что повлекло многочисленные протечки кровли, разрушение кирпичной кладки и поражение стен грибком и плесенью.
Это создает опасные и невыносимые условия для жизни и здоровья граждан, в том числе инвалидов и лиц из числа детей-сирот. Следователи в настоящее время собирают доказательственную базу, назначено проведение экспертизы в Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации.
https://t.me/vestikbr