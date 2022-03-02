home
Главная
>
Новости
>
Хакеры не взламывали связь Роскосмоса со спутниками

Хакеры не взламывали связь Роскосмоса со спутниками

02.03.2022 | 13:11
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на Твиттер распространяют информацию о том, что хакеры из группировки Anonymous взломали связь Роскосмоса со спутниками, сообщает Телеграм-канал война с фейками. Гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» уже опроверг это утверждение. По его словам, все центры управления работают в штатном режиме. Если внимательно посмотреть на скриншот, опубликованный хакерской группировкой, становится понятно, что злоумышленники получили доступ к какому-то клиентскому сервису, работающему на спутниковых данных. Очевидно, никакого отношения к управлению спутниками эта система не имеет. Ранее сообщалось, что Anonymous якобы взломали базу данных министерства обороны России с указанием контактных данных сотрудников министерства и военных. Этот фейк также разоблачен.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных