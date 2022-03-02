Хакеры не взламывали связь Роскосмоса со спутниками

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на Твиттер распространяют информацию о том, что хакеры из группировки Anonymous взломали связь Роскосмоса со спутниками, сообщает Телеграм-канал война с фейками. Гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» уже опроверг это утверждение. По его словам, все центры управления работают в штатном режиме. Если внимательно посмотреть на скриншот, опубликованный хакерской группировкой, становится понятно, что злоумышленники получили доступ к какому-то клиентскому сервису, работающему на спутниковых данных. Очевидно, никакого отношения к управлению спутниками эта система не имеет. Ранее сообщалось, что Anonymous якобы взломали базу данных министерства обороны России с указанием контактных данных сотрудников министерства и военных. Этот фейк также разоблачен.