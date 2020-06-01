Хадж для иностранных паломников отменен из-за эпидемии COVID-19

Мусульмане Кабардино-Балкарии в этом году в хадж отправиться не смогут. Такое ограничение коснется жителей почти всех стран мира. Паломничество смогут совершить лишь граждане Саудовской Аравии. Решение об этом приняли власти королевства, на территории которого расположены две святыни ислама – Мекка и Медина.

Вызвано оно непростой эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В этом году хадж должен был состояться в конце месяца июль. Но, к огромному сожалению, на днях стало известно, что Саудовская Аравия не открывает свои границы для совершения хаджа для всех иностранцев. И зная ситуацию во всем мире в связи с этой инфекцией, мы тоже находились в режиме ожидания. И духовное управление мусульман не собирало документы и деньги для поездки в хадж», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев.

Если человек уже оформил и оплатил поездку в Саудовскую Аравию при содействии туроператора, ему следует обратиться в ту же компанию. Возможно, там предложат вернуть деньги либо перенести бронь на следующий год.