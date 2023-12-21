Губернатор Херсонской области Сальдо поблагодарил шеф-регионы за помощь

«Мы очень благодарны регионам-шефам!» - сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью местной телерадиокомпании «Таврия». В число субъектов, которые помогают восстанавливаться новым российским территориям, входит и Кабардино-Балкария.
По поручению Главы республики Казбека Кокова всестороннюю поддержку оказывают нескольким муниципальным округам Херсонской области. Специалисты из Кабардино-Балкарии строят и капитально ремонтируют там социальные объекты. Готовили учреждения и коммуникации к зиме. Дети приезжали оттуда в нашу республику на отдых. На новые территории отправляют и гуманитарные грузы...
