ГТРК «Кабардино-Балкария» возобновила выпуск телепрограммы «Знак вопроса»

На прямой связи со зрителями – руководители различных госструктур и ведомств.
Вопросы задает автор программы Людмила Казанчева. Сегодня в студию пригласили военного комиссара республики Дмитрия Пахомова. В ходе получасового диалога гость сообщил, что в рамках весенней кампании призыву в Вооруженные силы подлежат больше тысячи жителей Кабардино-Балкарии.
На сегодня половину уже отправили к местам службы. Военный комиссар также рассказал об изменениях в порядке отправки в армию срочников.
В ходе беседы обсудили критерии отбора граждан на службу по контракту, идею возвращения начальной военной подготовки в школы, способы обратной связи военкоматов с жителями республики. Действует горячая линия, составлен график, согласно которому специалисты лично принимают граждан.
Также Дмитрий Пахомов выразил благодарность руководству республики и ее жителям за поддержку, которую получают участники СВО из Кабардино-Балкарии.
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