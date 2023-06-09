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ГТРК «Кабардино-Балкария» возобновила выпуск телепрограммы «Знак вопроса»

ГТРК «Кабардино-Балкария» возобновила выпуск телепрограммы «Знак вопроса»

09.06.2023 | 22:08
На прямой связи со зрителями – руководители различных госструктур и ведомств. Вопросы задает автор программы Людмила Казанчева. Сегодня в студию пригласили военного комиссара республики Дмитрия Пахомова. В ходе получасового диалога гость сообщил, что в рамках весенней кампании призыву в Вооруженные силы подлежат больше тысячи жителей Кабардино-Балкарии. На сегодня половину уже отправили к местам службы. Военный комиссар также рассказал об изменениях в порядке отправки в армию срочников. В ходе беседы обсудили критерии отбора граждан на службу по контракту, идею возвращения начальной военной подготовки в школы, способы обратной связи военкоматов с жителями республики. Действует горячая линия, составлен график, согласно которому специалисты лично принимают граждан. Также Дмитрий Пахомов выразил благодарность руководству республики и ее жителям за поддержку, которую получают участники СВО из Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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