ГТРК «Кабардино-Балкария» продолжает рубрику «Герои СВО»

В рубрике «Герои СВО» уроженец Кабардино-Балкарии, кавалер Ордена Мужества, медалей «За храбрость» и «За боевые отличия» Замир Кодзоков.
Связать свою жизнь со службой в армии он хотел еще с юности: решение принял после того, как посмотрел один из советских фильмов о десантниках. Но родители настояли на гражданском вузе. Тогда Замир Кодзоков выбрал КБГУ, исторический факультет.
Учеба на историческом лишь укрепила желание Кодзокова вернуться к своему первоначальному выбору. И после получения диплома Замир подписал контракт с Министерством обороны. Направили в парашютно-десантную роту, а в скором времени назначили командиром взвода.
Освоится помогли дисциплина, выдержка и выносливость дзюдоиста. В армии выполнил норматив и получил мастера спорта по рукопашному бою. Так молодой лейтенант Кодзоков выбрал для себя профессию защищать Отечество.
Это зона специальной военной операции. Видео группа Кодзокова сняла в один из первых дней. Как и 85 лет назад фашистское оружие вновь на земле Украины. И его снова используют против нашей страны. Но причины появления иностранного оружия в 2022-м на территории когда-то братской республики кроются в далеких 90-х, считает российский офицер.
За участие в освобождении Марьинки Замир Кодзоков был удостоен Ордена Мужества. После были медали «За храбрость», «За боевые отличия».
Ведение боевых действий, рассказывает офицер, кардинально изменилось с развитием дронов. Беспилотные летательные аппараты сделали классические наступательные действия невозможными. Тогда как современные технологии помогают выполнять задачи на линии боевого соприкосновения даже больше, чем артиллерия.
А после боя, спускаясь в блиндажи, многие бойцы с особым чувством перечитывают письма из дома.
Письма детей, гуманитарные грузы, сплоченность и единство тыла серьезно помогают, говорит военнослужащий. Только так, подчеркивает, и можно приблизить победу. А в том, что она будет за нами, не сомневается.
https://t.me/vestikbr