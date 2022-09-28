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ГТРК “Кабардино-Балкария” помогла обустроиться семье из города Горловки Донецкой народной республики

ГТРК “Кабардино-Балкария” помогла обустроиться семье из города Горловки Донецкой народной республики

28.09.2022 | 16:24
Даниилу Петракову – 13. Мальчик родился с ДЦП. Но проблемы со здоровьем – не единственная сложность, с которой Дане пришлось столкнуться. Несмотря на юный возраст, ребенок уже хорошо знает, что такое жизнь под обстрелами. Лишь недавно вместе с мамой Кристиной они приехали в Нальчик из донецкого города Горловка. Массаж, грязевые ванны, бассейн – реабилитацию и отдых получает не только Даниил, но и Кристина. Руководство санатория “Горный родник” бесплатно предоставило семье такую возможность. Кроме того, неравнодушные нальчане помогли с одеждой и обувью. Кристина смогла даже проголосовать на прошедшем референдуме. А организовала все это телерадиокомпания ГТРК “Кабардино-Балкария”. Журналисты ВГТРК с самого начала прониклись историей семьи. За полгода помогли уже сотням таких же людей. Волонтеры, которые ведут Петраковых с самого начала, нашли благотворителя, готового купить семье дом в России. После туда смогут приехать супруг и трехлетний сын, которые сейчас находятся в Горловке. Обещают и помочь с лечением Дани.   https://t.me/vestikbr
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