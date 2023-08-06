ГТРК «Кабардино-Балкария» получила диплом лауреата фестиваля «Голос Евразии» в номинации «Спецпроект»

К 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова... ГТРК «Кабардино-Балкария» получила диплом лауреата Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии» в номинации «Спецпроект».
Форум проходит в Дагестане. Он собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Наша телерадиокомпания представила фильм «Завещание» - к вековому юбилею Расула Гамзатова.
Церемония награждения состоялась накануне вечера. Диплом вручили директору ГТРК «Кабардино-Балкария» Людмиле Казанчевой. Основная цель фестиваля –укрепление дружбы и соседства между народами России, сохранение их традиций и обычаев.
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