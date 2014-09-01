ГТРК «Кабардино-Балкария» запускает новый проект «Лица эпохи»





К 100-летию образования нашей республики ГТРК «Кабардино-Балкария» запускает новый проект. Это серия документальных фильмов о выдающихся жителях региона. Представители национальной интеллигенции, чьи имена навсегда вписаны в историю Кабардино-Балкарии. «Лица эпохи» – это цикл программ о жителях республики, которые стояли у истоков развития различных отраслей народного хозяйства. Первый фильм на телеканале «Россия-1» вышел уже сегодня в 17.15. Не случайно его посвятили Вере Шогеновой – личности, без которой невозможно представить медицинский мир нашей республики. Заслуженный врач РСФСР, первая в истории Кабардино-Балкарии женщина – министр здравоохранения. 26 лет она руководила ведомством. Именно Шогенова создавала платформу, на которой сегодня трудятся медики, в том числе сражаясь с пандемией. Проект «Лица эпохи» приурочен к 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Работая над ним, журналисты сразу нескольких редакций: информационной службы новостей, тематического и радиовещания – изучают многочисленные документы в госархиве республики, просматривают десятки часов видеохроники в фильмофонде ГТРК «Кабардино-Балкария». Передачи будут транслироваться на телеканале «Россия-1» и выдаваться в эфир на «Радио России. Кабардино-Балкария». «Лица эпохи» – это 100 историй о людях, которые оставили глубокий след в сердцах коллег и навсегда вошли в плеяду лучших.