ГТРК «Кабардино-Балкария» запускает акцию «Лица Победы»

Рассказать военные истории своих родственников жители республики теперь могут с экрана телевизора. К 9-му мая ГТРК «Кабардино-Балкария» запустила акцию «Лица Победы». Проект призван сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в наше мирное настоящее. Их имена, лица и поступки должны стать всеобщим достоянием современников и будущих поколений.

Для участия в акции нужно записать видеоролик о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, показать сохранившиеся фотографии, награды, письма, поделиться воспоминаниями о тех, кто отстоял страну, или записать интервью с седовласыми героями, которые по-прежнему среди нас. Конкретное содержание и оформление – полностью на усмотрение авторов, единственным требованием к работам участников является соответствие заданной теме.

Готовую работу следует отправить на электронную почту ГТРК «Кабардино-Балкария» — vesti_tvkbr@mail.ru — с пометкой «Лица Победы». Все присланные ролики опубликуют на официальных страницах Службы информации в «Инстаграме». А наиболее интересные покажут в эфире программы «Вести. Кабардино-Балкария».