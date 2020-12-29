ГТРК «Кабардино-Балкария» воплощает детские мечты

Новый год – время, когда исполняются мечты. В преддверии праздника в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, проходит благотворительная акция «Елка желаний». Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей или вовсе живущие без родителей адресуют свои мечты Деду Морозу. И они сбываются.

ГТРК «Кабардино-Балкария» тоже решила участвовать в акции. Подарки от телерадиокомпании получили восемь детей. Записки с их желаниями находились на елке, которую установили в республиканском Доме Правительства. 15-тилетняя Каролина Тхакахова загадала новое удобное кресло. У девочки ДЦП, она учится в девятом классе на одни пятерки, и для занятий дома такое регулируемое сидение просто необходимо. А восьмилетняя Айша Ниязова из Прохладного с рождения не слышит, как и ее родители. Девочка попросила у Деда Мороза розовый гироскутер. Слова были совершенно не нужны, чтобы выразить радость!

Принять участие в благотворительной акции может каждый. Для этого следует зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф и выбрать человека, чью мечту вы готовы исполнить. По правилам проекта подарки будут вручать аж до конца февраля.