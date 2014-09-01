ГТРК «Кабардино-Балкария» продолжает марафон для особенных детей «Добрая среда»





«Добрая среда»: викторины, конкурсы и добрые улыбки — ГТРК «Кабардино-Балкария» продолжает марафон для особенных детей. Тема сегодняшней встречи – знакомство с обитателями рек. Ведущие рассказали о разных видах рыб, о наиболее интересных экземплярах, которые можно встретить в мире в целом и в нашем регионе в частности. Затем участникам предложили взять в руки цветные карандаши и нарисовать «водных жителей». Произведения юных талантов станут основой для будущего мультипликационного фильма. В основном в зале собрались воспитанники первой нальчикской школы-интерната. Сопровождали их родители и наставники. Детям также предложили отгадать загадки и принять участие в викторине. Цель таких встреч – создать для ребят с ограничениями по здоровью творческую атмосферу. Для них «Добрая среда» – один из способов выразить себя и получить новые приятные впечатления.