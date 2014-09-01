ГТРК «Кабардино-Балкария» примет участие во всероссийском марафоне «Широка страна моя родная»





12-го июня ВГТРК запускает масштабный проект – телевизионное путешествие длиною в сутки. Марафон назвали «Широка страна моя родная». ГТРК «Кабардино-Балкария» также участвует в нем. Восемь федеральных округов, больше 80-ти регионов. Беспрецедентный телевизионный проект – 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России. Его главная цель – помочь зрителям по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. Такого в истории отечественного телевидения еще не было! Проект объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины». Стартует он ровно в полночь по московскому времени, как только наступит 12 июня. Прямую трансляцию можно будет увидеть на российской мультимедийной онлайн-платформе smotrim.ru, в ее мобильных версиях, в эфире сетевых и региональных партнеров, в том числе на канале «Кавказ-24».