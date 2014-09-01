ГТРК «Кабардино-Балкария» организовала очередной марафон «Добрая среда»





В ГТРК «Кабардино-Балкария» прошел очередной марафон «Добрая среда». Темой очередной встречи «Доброй среды» стала «Любимая игрушка». Плюшевые мишки, лошадки, куклы, машины… Всех, тех, с кем ребята играют чаще всего, они принесли с собой. Тема встречи выбрана не случайно. Задача – научить детей бережному отношению к своим и чужим игрушкам. Ребятам предложили изобразить своих друзей на бумаге. Мастер-класс по рисованию дала Мадина Саральп. Дизайнер также подарила детям раскраски с национальными костюмами. С подарками пришла и участница проекта Дисана Кожокова. Она подарила «Мультклубу» планшеты для рисования. Проект ГТРК «Кабардино-Балкария» стартовал в июне этого года. Каждую среду дети вместе с родителями приходят на телецентр и занимаются творчеством. За это время в гостях у «Доброй среды» побывали известные общественники и деятели искусств. Работы ребят станут платформой для будущего мультипликационного фильма.