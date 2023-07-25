Группа детей из Херсонской области отправилась домой после отдыха в КБР

Несмотря на ранний час, подали завтрак перед дальней поездкой. Около 40 детей из Скадовского района Херсонской области готовятся проститься с реабилитационным центром «Радуга», где 21 день они отдыхали, поправляли здоровье, ходили на прогулки и ездили на экскурсии.
Гости отмечают: особенно запомнились природа, поездки в Приэльбрусье и на Голубые озера, национальная кухня, а главное – радушие хозяев. Практически каждый день сюда приезжали представители различных ведомств и общественных организаций. Привозили подарки, организовывали развлекательные программы. В республике ждут прибытия и других детей из Скадовского района.
Реабилитационный центр «Радуга» работает круглый год, а потому в осеннее время отдых и оздоровление дети смогут совместить с плановой учебой. На прощание – слова благодарности от первой группы приезжих.
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