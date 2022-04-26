Группа детей из ДНР приехала на отдых в Кабардино-Балкарию. 30 ребят, которые занимаются разными видами спорта, расположились в Академии «Пять колец» в Кенже. Для гостей предусмотрена недельная программа знакомства с нашей республикой. Приглашение посетить Кабардино-Балкарию поступило после того, как на одном из турниров на юных спортсменов из Донбасса обратили внимание наши тренеры. Содействие в размещении гостей оказали местные предприниматели. Ребята уже погуляли по Атажукинскому саду, а также посетили Нальчикский зоопарк. В течение следующих семи дней дети увидят главные достопримечательности Кабардино-Балкарии.