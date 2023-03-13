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Группа бойцов авиационной разведки из КБР работает в зоне СВО

Группа бойцов авиационной разведки из КБР работает в зоне СВО

13.03.2023 | 16:31
Группа бойцов из Кабардино-Балкарии называется Zаla, рассказал военкор Валентин Горшенин. Задачи перед бойцами Росгвардии стоят серьезные: авиаразведчики оперативно изучают местность, выявляют диверсионные группы, технику и живую силу противника. Военнослужащие показали оборудование, на котором работают, в общих чертах рассказали, для чего оно необходимо, а также поделились со съемочной группой случаями из служебной жизни. Задачи и условия их выполнения – самые разные, сообщили бойцы из Кабардино-Балкарии. Бывало, что работали и в условиях штурма. Передовое техническое обеспечение, которое есть в арсенале группы, позволяет четко выявлять врага на поле боя. Авиаразведчики настолько сосредоточены на своих задачах, что во время работы с ними находится группа, которая охраняет их от нападений противника.   https://t.me/vestikbr
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