Гражданскую позицию выражают люди разных профессий и поколений





Так, в Нальчике представители Совета старейшин Вольного Аула решили проголосовать одновременно. 147-й участок – один из десяти в микрорайоне. Здесь живут больше 50 тысяч избирателей.

В Совете старейшин Вольного Аула рассказали, что с большим вниманием относятся к выборам на всех уровнях, в том числе в органы местного самоуправления.

На избирательных участках активность достаточно высокая, говорят представители комиссий. Чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом, специалисты работают с людьми в перчатках, защитных масках и халатах. У избирателей при входе измеряют температуру, а затем выдают им пакеты со средствами индивидуальной защиты и канцелярскими принадлежностями. 19-ое сентября – заключительный день выборов. Исполнить свой гражданский долг избиратели могут сегодня вплоть до 20-ти часов.