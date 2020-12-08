Граждане, которые вернулись из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства – до того момента, как получат отрицательный анализ на коронавирус





Лабораторное исследование методом ПЦР нужно провести в течение трех дней с момента въезда в Россию. И результаты требуется загрузить на Единый портал госуслуг. Если это вовремя не сделать, могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Обо всех этих правилах работодатели обязаны увЕдомить своих сотрудников. Добавлю, что если в течение двух недель после приезда из-за границы самочувствие человека ухудшилось, следует незамедлительно вызвать врача на дом. Такое требование также изложили в Роспотребнадзоре.