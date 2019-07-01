Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — 2019.07.25





В Черекском районе прошли командно-штабные учения. Сотрудники МЧС ещё раз отработали действия при чрезвычайных ситуациях. В частности, проверили готовность к эвакуации населения пунктов временного размещения, а также единой дежурно-диспетчерской службы района. Терпящих бедствие на воде спасали уже в ходе практической части учений.

По оценке организаторов учений, все подразделения отработали слаженно и оперативно.