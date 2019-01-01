Готовность – 80 процентов. В Старом Череке завершается строительство нового Дома культуры — 2019.11.28





Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец декабря. Современное здание рассчитано на 300 человек. Библиотека, актовый зал, кабинеты для кружков и секций – теперь всё будет в одном здании. Здесь же разместят детскую музыкальную школу.

В новом ДК уже установлены окна и двери, проведены все инженерные коммуникации, предусмотрена автономная котельная. До 25-го декабря строители должны завершить отделочные и малярные работы. Возводится объект по приоритетному нацпроекту «Культура».