Госуслуги по выплатам за жилье





Молодые семьи могут теперь обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья дистанционно – через портал госуслуг, а не только лично. Это предусматривает постановление правительства России.

Социальные выплаты предоставляют семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Детей у них может и не быть. Кроме того, господдержку получит одинокий родитель до 35-ти, воспитывающий одного или нескольких потомков. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Размер выплаты может достигать 35-ти процентов от стоимости дома или квартиры. Получателю надо будет доказать, что он располагает достаточными доходами, чтоб добавить остальное. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, на строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Чтобы подать документы онлайн на портале госуслуг, достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи.