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Государство направит 300 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей КБР

Государство направит 300 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей КБР

10.03.2022 | 16:36
Почти 300 миллионов рублей направит государство на поддержку сельхозпроизводителей республики этой весной, чтобы сев прошел качественно и в срок. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Деньги израсходуют в том числе на повышение плодородия почв, где растут зерновые и зернобобовые, масличные и кормовые культуры, а также картофель и овощи. К слову, посевная идет полным ходом: яровые уже занимают больше тысячи гектаров. Для озимых на 30-ти тысячах гектаров организовали подкормку. Семян, горючего и спецтехники хватает, сообщили в профильном министерстве.
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