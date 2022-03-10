Государство направит 300 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей КБР

Почти 300 миллионов рублей направит государство на поддержку сельхозпроизводителей республики этой весной, чтобы сев прошел качественно и в срок. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Деньги израсходуют в том числе на повышение плодородия почв, где растут зерновые и зернобобовые, масличные и кормовые культуры, а также картофель и овощи. К слову, посевная идет полным ходом: яровые уже занимают больше тысячи гектаров. Для озимых на 30-ти тысячах гектаров организовали подкормку. Семян, горючего и спецтехники хватает, сообщили в профильном министерстве.