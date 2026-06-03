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Государственный фонд «Защитники Отечества» отмечает три года со дня основания

Государственный фонд «Защитники Отечества» отмечает три года со дня основания

03.06.2026 | 14:14
Государственный фонд «Защитники Отечества» отмечает три года со дня основания. Организацию создали по решению президента России. Сегодня отделения фонда работают почти в 90 регионах страны. В филиал по Кабардино-Балкарии за это время поступило более 18 тысяч обращений. За три года в стране выстроили систему персонального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов. В республике филиал курирует более трех тысяч человек. Чаще всего люди обращаются за юридической помощью, оформлением мер соцподдержки, медицинской и психологической реабилитацией. Одно из ключевых направлений – адаптация жилья для ветеранов с инвалидностью. В республике приспособили около 40 домов, еще порядка 30 объектов обследовали. По этому показателю Кабардино-Балкария занимает второе место в стране. Трудоустроили больше 400 ветеранов. Сотни бойцов и членов их семей прошли санаторное лечение. Почти 450 детей участников СВО отдохнули в летних лагерях. Представительства фонда открыты во всех районах республики. Организация заключила десятки соглашений с республиканскими министерствами и ведомствами. Работа продолжается ежедневно. Приоритет – адресное решение проблем каждого обратившегося.
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