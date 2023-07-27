В Черекском районе появились новые места для отдыха

Завораживающие виды, прозрачный воздух и разнообразный досуг… В Черекский район к Голубым озерам ежедневно приезжают сотни туристов из разных частей страны.
Для гостей в Кабардино-Балкарии создают новые места отдыха. Так, у верхнего Голубого озера появился открытый бассейн, где можно искупаться в летнюю жару. Приобрели десяток катамаранов и два катера, на которых отдыхающие катаются по озеру, а также благоустроили причал.
А для самых смелых установили зиплайн – канатный спуск. Здесь действует строгий контроль: воспользоваться экстремальным аттракционом могут только те, чей вес меньше 90 килограммов.
Желающим отдохнуть с комфортом на открытом воздухе предлагают лежаки и зонтики. Территорию у верхнего Голубого озера обновили в том числе благодаря гранту со стороны государства. В 22-м году на обустройство пляжа бизнесмены получили по конкурсу 10 миллионов рублей. Помог в этом национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
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