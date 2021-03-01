Госпрограммы в сфере образования: итоги реализации в 20-м году





Пресс-конференцию на эту тему провёл сегодня в Нальчике профильный министр Анзор Езаов. В прошлом году по национальному проекту «Образование» в Кабардино-Балкарию поступило порядка 750 миллионов рублей, отметил руководитель ведомства.

Наряду со строительством новых школ, развивают действующие, улучшают их материально-техническую базу. В минувшем году в республике открыли 42 образовательных центра «Точка роста», отремонтировали почти два десятка спортзалов в сельских школах… Говорил министр и о реализации национального проекта «Демография», в частности о создании новых ясельных мест.

На пресс-конференции поднимали также вопросы о программе «Земский учитель», о перспективах дистанционного образования и об изучении национальных языков.