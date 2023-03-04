Господдержка АПК помогает начинающим фермерам КБР исполнять мечты

Мурка, Буренка, Знайка, Валентинка – так зовут местных телят, которые недавно появились на свет, рассказал работник фермы в Баксанском районе Станислав Волобуев. Со дня на день должны отелиться еще несколько животных. Год наверняка станет «урожайным», говорят здесь, ведь в 22-м поголовье дойных коров удалось увеличить с восьми до 120-ти. И к тому есть полсотни голов мясных пород.
Животноводством Хусиновы занимаются пятый год. Начинали с пяти коров, которых купил младший сын Антемир. С детства он любил животных и мечтал о своей ферме. Господдержка составила около 10 миллионов рублей – существенно для начинающего предпринимателя. Молока сейчас здесь получают больше 600 литров.
В хозяйстве трудоустроены три человека, как и положено по условиям программы господдержки. Помимо них, в работе постоянно задействованы все члены семьи Хусиновых. Для нужд производства купили аппарат, который позволяет охлаждать молоко. Есть и собственный кормоцех, где хранят покупное зерно и тут же его дробят. В перспективе собираются открыть перерабатывающую линию и к тому же развивать мясное направление…
Программы господдержки сельхозпроизводителей продолжают эффективно работать в Кабардино-Балкарии. В 22 году на развитие фермерских хозяйств и сельской кооперации направили больше 72 миллионов рублей.
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