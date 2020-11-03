Госпитали КБР получат 700 млн рублей





Кабардино-Балкария получит 700 миллионов рублей на поддержание работы семи госпиталей особо опасных инфекций, где сегодня медперсонал помогает гражданам побороть новую коронавируснуцю инфекцию. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти средства будут организованы новые койко-места, а также приобретено специализированное оборудование, при помощи которого можно будет диагностировать COVID-19. Однако в эту же сумму должна войти разработка проектно-сметной документации по строительству ФАПов, а также иных социально значимых объектов.