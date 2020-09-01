Госпиталь в Чегеме возобновил работу

Госпиталь особо опасных инфекций на базе Центральной районной больницы в Чегеме возобновил свою работу из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сегодня сообщил региональный Минздрав. Рассчитан стационар на 100 коек, из них 40 оснащены кислородной подводкой. Это уже пятое медучреждение в республике, которое вновь перепрофилируют под госпиталь и задействуют в борьбе с COVID-19. Минздрав обращается к жителям республики с просьбой соблюдать масочный режим в общественных местах, держать дистанцию, часто мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. При повышении температуры, проявлении других симптомов ОРВИ необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом.