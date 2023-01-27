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Госкорпорация Ростех опубликовала уникальное видео испытаний российского беспилотника БАС-200 в Нальчике

Госкорпорация Ростех опубликовала уникальное видео испытаний российского беспилотника БАС-200 в Нальчике

27.01.2023 | 09:58
Госкорпорация Ростех опубликовала уникальное видео испытаний российского беспилотника БАС-200 в Нальчике. Этот аппарат вертолетного типа входит в реестр экспериментальной авиации. Он способен находиться в воздухе до четырех часов и перевозить груз до 50 килограммов, может выполнять задачи в самых разных областях – в геологоразведке и охране лесов, сельском хозяйстве и поисково-спасательной работе. Дрон поднимается вертикально и с любой площадки, к примеру, с грунта или транспорта. Максимальная высота полета – три с половиной километра. Росавиация сертифицировала аппарат в конце прошлого декабря. И это первые кадры испытаний перспективного беспилотника гражданского назначения.   https://t.me/vestikbr
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