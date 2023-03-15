Госдума РФ приняла законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

В частности, изменения ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом. Сейчас такая деятельность карается пятью годами лишения свободы.
Поправки увеличивают санкцию до семи лет. Кроме того, коррективы вносят в статью, регулирующую ответственность за фейки об армии. Здесь наказание распространили и за преступления против добровольческих формирований. Максимальный срок – 15 лет лишения свободы. Также депутаты в окончательном чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Речь идет о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан взыскание составит от 30-ти до 50-ти тысяч рублей, а, к примеру, для юридических лиц – в 10 раз больше.
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