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Госдума продлила кредитные каникулы для предпринимателей

Госдума продлила кредитные каникулы для предпринимателей

12.04.2023 | 15:41
Напомним, с 1 апреля 2020-го физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты МСП, заключившие кредитный договор, могли обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул. Обязательное условие – если доход снижен на 30 процентов и более. После такое право также предоставили гражданам и фирмам, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций, а также мобилизованным. Норма действовала по 31-ое марта нынешнего года. Законодатели продлили ее до конца декабря.   https://t.me/vestikbr
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