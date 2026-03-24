Госдума приняла закон о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из Таджикистана

24.03.2026 | 13:40
Госдума приняла закон о ратификации соглашения о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана, которые приезжают в Россию на работу. Информация разместили на официальном сайте Совета Федерации. Документ подписали в Душанбе 9 октября прошлого года. После вступления соглашения в силу граждане Таджикистана перед въездом в Россию для работы будут проходить медосмотр на платной основе. Обследование проведут в организациях, которые определит Минздрав России. По его итогам выдадут заключение, признаваемое в нашей стране. Всю медицинскую документацию оформят на русском языке. Сейчас иностранец проходит медосмотр уже после въезда. Если у него выявляют опасное заболевание, лечить или выдворять его приходится внутри страны. Новый порядок меняет подход: состояние здоровья проверяют заранее. Если человек болен, он не получит разрешение на въезд для работы. Это также снизит нагрузку на российское здравоохранение. Напомним, что ранее Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов о реформе медицинского контроля за мигрантами. Согласно новым нормам, приезжие будут проходить медосмотры под угрозой наказания, а использование поддельных справок сделают невозможным.   https://t.me/vestikbr
