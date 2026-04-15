Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации регулярных перевозок от Парламента КБР

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, разработанный депутатами Парламента Кабардино-Балкарии. Связан он с организацией регулярных перевозок.
Инициативой предложено расширить список межрегиональных маршрутов, которые могут регулироваться властями региона, где расположен начальный остановочный пункт. Инициативу коллегам представил депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев.
Поправки вносятся в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации. Изменения разработали и в отдельные законодательные акты. В первом чтении социально значимый проект депутаты Госдумы приняли единогласно.
