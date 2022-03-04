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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о наказании за фейки о ВС России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о наказании за фейки о ВС России

04.03.2022 | 16:29
Законопроект о наказании за публикацию фейков о действиях Вооруженных Сил России принят сегодня единогласно сразу во втором и третьем чтениях. Так решили депутаты Госдумы. В Уголовном кодексе появится статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России». Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до полутора миллионов рублей. Если использовано служебное положение или есть корыстные побуждения, то наказание усилят: грозит уже до 10 лет заключения либо штраф до пяти миллионов. В случае, если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, реальный срок может составить до 15 лет. Кроме того, крупными штрафами будет наказана дискредитация Вооруженных сил России и призывы к санкциям.
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